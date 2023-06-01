Регион

Уведомления отключены

1 июня, 14:49

Момент взрыва беспилотника в Белгороде сняла камера наблюдения в магазине

Момент взрыва беспилотника в Белгороде записала камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Кадры оказались в распоряжении SHOT.

Момент взрыва беспилотника в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

На видеозаписи слышен очень громкий звук взрыва, после которого всё затряслось. Стёкла в магазине остались целыми. По данным телеграм-канала, ЧП произошло в районе АЗС "Роснефть". Очевидцы также сообщают о повреждении нескольких автомобилей.

Губернатор подтвердил взрыв дрона в Белгороде и опубликовал фото обломков

Губернатор подтвердил взрыв дрона в Белгороде и опубликовал фото обломков

Напомним, ранее жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщили о мощном взрыве на улице Щорса. В радиусе около 200–300 метров от места происшествия побило окна.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров