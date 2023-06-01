Момент взрыва беспилотника в Белгороде сняла камера наблюдения в магазине
Момент взрыва беспилотника в Белгороде записала камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Кадры оказались в распоряжении SHOT.
Момент взрыва беспилотника в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT
На видеозаписи слышен очень громкий звук взрыва, после которого всё затряслось. Стёкла в магазине остались целыми. По данным телеграм-канала, ЧП произошло в районе АЗС "Роснефть". Очевидцы также сообщают о повреждении нескольких автомобилей.
Напомним, ранее жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщили о мощном взрыве на улице Щорса. В радиусе около 200–300 метров от места происшествия побило окна.
Кадр из видео Telegram / SHOT