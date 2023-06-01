Момент взрыва беспилотника в Белгороде сняла камера наблюдения в магазине

На видеозаписи слышен очень громкий звук взрыва, после которого всё затряслось. Стёкла в магазине остались целыми. По данным телеграм-канала, ЧП произошло в районе АЗС "Роснефть". Очевидцы также сообщают о повреждении нескольких автомобилей.