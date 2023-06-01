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1 июня, 14:17

Губернатор подтвердил взрыв дрона в Белгороде и опубликовал фото обломков

Гладков: В Белгороде произошёл взрыв, предварительно, БПЛА упал на проезжую часть

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде произошёл взрыв неизвестного устройства. Это может быть беспилотник — глава региона опубликовал фото обломков аппарата.

Обломки объекта, упавшего на проезжую часть на улице Щорса в Белгороде. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Обломки объекта, упавшего на проезжую часть на улице Щорса в Белгороде. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

"По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в № 2 городскую больницу, второй мужчина с лёгкими ушибами от госпитализации отказался", — написал Гладков в телеграм-канале.

Также повреждён один автомобиль.

Из-за взрыва в Белгороде осколками побило окна в ближайших домах

Из-за взрыва в Белгороде осколками побило окна в ближайших домах

Напомним, ранее жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщили о мощном взрыве на улице Щорса. В радиусе около 200–300 метров от места происшествия побило окна.

Обложка ©

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Александра Вишнякова
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