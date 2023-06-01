Губернатор подтвердил взрыв дрона в Белгороде и опубликовал фото обломков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде произошёл взрыв неизвестного устройства. Это может быть беспилотник — глава региона опубликовал фото обломков аппарата.

"По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в № 2 городскую больницу, второй мужчина с лёгкими ушибами от госпитализации отказался", — написал Гладков в телеграм-канале.