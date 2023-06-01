Из-за взрыва в Белгороде осколками побило окна в ближайших домах

В результате взрыва на улице Щорса в Белгороде в домах в радиусе около 200–300 метров побило окна. Видео, снятое местными жителями, опубликовал SHOT.

Последствия взрыва на улице Щорса в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

Автор видео показала окно в квартире, которое оказалось пробито насквозь. Других подробностей о случившемся она не сообщила.