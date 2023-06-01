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1 июня, 14:01

Из-за взрыва в Белгороде осколками побило окна в ближайших домах

В результате взрыва на улице Щорса в Белгороде в домах в радиусе около 200–300 метров побило окна. Видео, снятое местными жителями, опубликовал SHOT.

Последствия взрыва на улице Щорса в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

Автор видео показала окно в квартире, которое оказалось пробито насквозь. Других подробностей о случившемся она не сообщила.

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Ранее Лайф писал о том, что жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщили о мощном взрыве на улице Щорса. Что конкретно взорвалось — пока не понятно. В результате инцидента повреждены машины и дома.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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