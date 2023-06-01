Из-за взрыва в Белгороде осколками побило окна в ближайших домах
В результате взрыва на улице Щорса в Белгороде в домах в радиусе около 200–300 метров побило окна. Видео, снятое местными жителями, опубликовал SHOT.
Последствия взрыва на улице Щорса в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT
Автор видео показала окно в квартире, которое оказалось пробито насквозь. Других подробностей о случившемся она не сообщила.
Ранее Лайф писал о том, что жители Белгорода и местные телеграм-каналы сообщили о мощном взрыве на улице Щорса. Что конкретно взорвалось — пока не понятно. В результате инцидента повреждены машины и дома.
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Telegram / SHOT