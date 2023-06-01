Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В четверг, 1 июня, в Харькове произошло несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

"В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал Терехов в телеграм-канале.