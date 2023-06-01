Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В четверг, 1 июня, в Харькове произошло несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал Терехов в телеграм-канале.
А ранее сегодня утром в украинской столице дважды прозвучала воздушная тревога. Кроме того, сигнал звучал в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской.
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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim