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1 июня, 11:24

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В четверг, 1 июня, в Харькове произошло несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

"В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал Терехов в телеграм-канале.

На Украине предложили запретить работу уличных камер во время воздушной тревоги

На Украине предложили запретить работу уличных камер во время воздушной тревоги

А ранее сегодня утром в украинской столице дважды прозвучала воздушная тревога. Кроме того, сигнал звучал в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Александра Вишнякова
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