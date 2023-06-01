В Киеве второй раз за утро звучит воздушная тревога

В Киеве и Киевской области второй раз за сегодняшнее утро объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные Минцифры Украины.

Так, в первый раз в четверг, 1 июня, тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской.

Затем, после отмены, сигнал прозвучал уже в столице около 10:15. Также воздушная тревога распространилась на Киевскую и Черниговскую области.