Киевляне пожаловались, что их не пустили в метро во время воздушной тревоги

Жители Киева пожаловались, что их не пустили в метро во время воздушной тревоги. Кадры из украинской подземки публикуют местные телеграм-каналы, пишет "Страна.ua".

Воздушная тревога была объявлена на территории города в ночь на 29 мая. Сообщения о том, что люди не могут укрыться в метро, поступили около часа ночи. На опубликованных кадрах почти два десятка человек стучат в двери станции "Минская" киевского метро, однако им никто не открывает.