Киевляне пожаловались, что их не пустили в метро во время воздушной тревоги
"Страна.ua": В Киеве людей не пустили укрыться в метро во время ночной тревоги
Жители Киева пожаловались, что их не пустили в метро во время воздушной тревоги. Кадры из украинской подземки публикуют местные телеграм-каналы, пишет "Страна.ua".
В Киеве людей не пустили укрыться в метро во время ночной тревоги. Видео © Telegram / Київ INFO | "Новости Украина"
Воздушная тревога была объявлена на территории города в ночь на 29 мая. Сообщения о том, что люди не могут укрыться в метро, поступили около часа ночи. На опубликованных кадрах почти два десятка человек стучат в двери станции "Минская" киевского метро, однако им никто не открывает.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал причину странной вибрации, которая перепугала горожан ночью. Он опроверг версию о землетрясении, которая озвучивалась в соцсетях.
ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko