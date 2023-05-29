Регион

Уведомления отключены

29 мая, 07:38

Киевляне пожаловались, что их не пустили в метро во время воздушной тревоги

"Страна.ua": В Киеве людей не пустили укрыться в метро во время ночной тревоги

Жители Киева пожаловались, что их не пустили в метро во время воздушной тревоги. Кадры из украинской подземки публикуют местные телеграм-каналы, пишет "Страна.ua".

В Киеве людей не пустили укрыться в метро во время ночной тревоги. Видео © Telegram / Київ INFO | "Новости Украина"

Воздушная тревога была объявлена на территории города в ночь на 29 мая. Сообщения о том, что люди не могут укрыться в метро, поступили около часа ночи. На опубликованных кадрах почти два десятка человек стучат в двери станции "Минская" киевского метро, однако им никто не открывает.

В Дарницком лесопарке Киева любителям шашлыка раздали повестки

В Дарницком лесопарке Киева любителям шашлыка раздали повестки

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал причину странной вибрации, которая перепугала горожан ночью. Он опроверг версию о землетрясении, которая озвучивалась в соцсетях.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров