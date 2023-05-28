Кличко назвал причину странной вибрации, которая перепугала киевлян ночью

Жителей Киева в ночь на воскресенье перепугала странная вибрация. Многие даже подумали, что началось землетрясение. Однако мэр города Виталий Кличко заявил, что причина — в передвижении транспорта, который доставляет вооружения для ВСУ.

"Это оружие идёт к фронту. Довольно мощное. И, может быть, вибрация связана с этим", — сказал Кличко в эфире телемарафона, сообщает "РБК-Украина".