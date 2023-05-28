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28 мая, 14:16

Кличко назвал причину странной вибрации, которая перепугала киевлян ночью

Кличко: Доставляющий оружие транспорт может быть причиной вибрации в Киеве

Жителей Киева в ночь на воскресенье перепугала странная вибрация. Многие даже подумали, что началось землетрясение. Однако мэр города Виталий Кличко заявил, что причина — в передвижении транспорта, который доставляет вооружения для ВСУ.

"Это оружие идёт к фронту. Довольно мощное. И, может быть, вибрация связана с этим", — сказал Кличко в эфире телемарафона, сообщает "РБК-Украина".

Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев

Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев

Ранее власти Киева назвали ночную атаку дронами самой массированной. По словам начальника городской военной администрации Сергея Попко, воздушная тревога длилась более пяти часов.

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ТАСС / ЕРА / ANDRE KOSTERS

Никита Никонов
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