Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев
Ночью Киев подвергся самой массированной атаке за более чем годовой период. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, никто не погиб.
"Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает", — цитирует его УНИАН.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 8 мая украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и области. Военная администрация Киева сообщила, что в Соломенском районе повреждён резервуар с дизельным топливом ёмкостью десять тонн.
Обложка ©
Unsplash