В Киеве после взрывов повреждён резервуар с дизельным топливом
Военная администрация Киева заявила о повреждении резервуара с дизельным топливом
Военная администрация Киева сообщила, что в Соломенском районе повреждён резервуар с дизельным топливом ёмкостью десять тонн. Заявление опубликовано в телеграм-канале.
"В Соломенском районе повреждён резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания)", — указывается в сообщении.
Также в военной администрации сообщили, что, возможно, пострадала газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Подачу голубого топлива перекрыли, пожар ликвидировали.
Напомним, в ночь на 8 мая украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и области. Их причины неизвестны, поскольку официального подтверждения от местных властей пока не поступало.