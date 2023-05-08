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8 мая, 06:25

В Киеве после взрывов повреждён резервуар с дизельным топливом

Военная администрация Киева заявила о повреждении резервуара с дизельным топливом

Военная администрация Киева сообщила, что в Соломенском районе повреждён резервуар с дизельным топливом ёмкостью десять тонн. Заявление опубликовано в телеграм-канале.

"В Соломенском районе повреждён резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания)", — указывается в сообщении.

Также в военной администрации сообщили, что, возможно, пострадала газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Подачу голубого топлива перекрыли, пожар ликвидировали.

На Украине сообщили о взрывах в трёх областях страны

На Украине сообщили о взрывах в трёх областях страны

Напомним, в ночь на 8 мая украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и области. Их причины неизвестны, поскольку официального подтверждения от местных властей пока не поступало.

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Wikipedia / Ральф Ролечек

Светлана Оперук
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