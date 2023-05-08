Регион

Уведомления отключены

8 мая, 00:05

Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и области

Украинские паблики сообщают о взрывах в Киеве и области. Их причины неизвестны, так как официального подтверждения от властей украинской столицы пока не поступало.

Украинские СМИ сообщают о взрывах, предположительно, в Киеве. Видео © Социальные сети

На кадрах из местных социальных сетей видны яркие вспышки в небе, звучит сирена. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23:34 мск и в Киевской области с 23:35 мск начал действовать режим воздушной тревоги.

В NASA ответили на заявления, что над Киевом упал спутник США

В NASA ответили на заявления, что над Киевом упал спутник США

Ранее СМИ Украины сообщали о взрывах в Одесской, Киевской и Черниговской областях. В украинских пабликах распространились кадры, на которых, предположительно, видна мощнейшая вспышка от взрыва в Одессе. Официальных сообщений властей по данному факту пока не было.

Обложка ©

Социальные сети

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров