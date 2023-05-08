Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и области

Украинские паблики сообщают о взрывах в Киеве и области. Их причины неизвестны, так как официального подтверждения от властей украинской столицы пока не поступало.

Украинские СМИ сообщают о взрывах, предположительно, в Киеве. Видео © Социальные сети

На кадрах из местных социальных сетей видны яркие вспышки в небе, звучит сирена. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23:34 мск и в Киевской области с 23:35 мск начал действовать режим воздушной тревоги.