Рогов рассказал об ударах по складам ВСУ в Запорожской области

По складам и позициям украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории Запорожской области российскими военными были нанесены удары. Об этом в телеграм-канале заявил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Прилёты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области", — написал он.