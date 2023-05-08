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Опубликовано 8 мая 2023, 06:52

Рогов рассказал об ударах по складам ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил об ударах по складам и позициям ВСУ в Орехове Запорожской области

По складам и позициям украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории Запорожской области российскими военными были нанесены удары. Об этом в телеграм-канале заявил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Прилёты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области", — написал он.

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Ранее Рогов заявил, что ВСУ хотят захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении. По его словам, над стратегией и тактикой этого ожидаемого сражения украинских войск работали кураторы из США и Британии.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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