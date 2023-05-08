Рогов рассказал об ударах по складам ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил об ударах по складам и позициям ВСУ в Орехове Запорожской области
По складам и позициям украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории Запорожской области российскими военными были нанесены удары. Об этом в телеграм-канале заявил лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Прилёты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области", — написал он.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ хотят захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении. По его словам, над стратегией и тактикой этого ожидаемого сражения украинских войск работали кураторы из США и Британии.
Telegram / Минобороны России