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28 мая, 07:21

Власти Киева назвали ночную атаку дронами самой массированной

В Киеве заявили о самой массированной атаке БПЛА с начала СВО в ночь на 28 мая

Начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко утверждает, что в ночь на 28 мая на украинскую столицу была совершена самая массированная атака беспилотников с начала российской военной спецоперации.

"Это была самая массированная <...> атака дронами на столицу", — цитирует Попко пресс-служба администрации.

По его словам, ночью воздушная тревога в городе длилась более пяти часов.

Киевляне массово жалуются на закрытые во время воздушных тревог убежища

Киевляне массово жалуются на закрытые во время воздушных тревог убежища

Ранее на Украине предложили запретить работу уличных камер во время воздушной тревоги. Власти города в том числе хотят "поработать" с частными учреждениями и предпринимателями, которые установили у себя подобные устройства.

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ТАСС / dpa / Christoph Soeder

Никита Никонов
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