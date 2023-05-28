Власти Киева назвали ночную атаку дронами самой массированной
В Киеве заявили о самой массированной атаке БПЛА с начала СВО в ночь на 28 мая
Начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко утверждает, что в ночь на 28 мая на украинскую столицу была совершена самая массированная атака беспилотников с начала российской военной спецоперации.
"Это была самая массированная <...> атака дронами на столицу", — цитирует Попко пресс-служба администрации.
По его словам, ночью воздушная тревога в городе длилась более пяти часов.
Ранее на Украине предложили запретить работу уличных камер во время воздушной тревоги. Власти города в том числе хотят "поработать" с частными учреждениями и предпринимателями, которые установили у себя подобные устройства.
ТАСС / dpa / Christoph Soeder