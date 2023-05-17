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17 мая, 11:00

Киевляне массово жалуются на закрытые во время воздушных тревог убежища

Власти Киева заявили о жалобах на убежища, закрытые при воздушных тревогах

Жители Киева массово жалуются на закрытые во время воздушных тревог убежища, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Он назвал это преступлением и на заседании Совета обороны города поручил властям срочно проинспектировать все укрытия.

"Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, муниципальной охраны города и всех председателей РГА (районных администраций. — Прим. Лайфа.). В самый сжатый срок все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа", цитирует его пресс-служба администрации.

Позже Совет постановил, чтобы муниципальный и частный общественный транспорт столицы Незалежной при объявлении воздушной тревоги довозил пассажиров до ближайших к укрытиям остановок.

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Лайф рассказывал, как украинцы затравили киевлянку за пост с кадрами работы систем ПВО. Она сразу удалила видеоролик и записала извинения.

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Матвей Константинов
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