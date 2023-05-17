Киевляне массово жалуются на закрытые во время воздушных тревог убежища

Жители Киева массово жалуются на закрытые во время воздушных тревог убежища, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Он назвал это преступлением и на заседании Совета обороны города поручил властям срочно проинспектировать все укрытия.

"Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, муниципальной охраны города и всех председателей РГА (районных администраций. — Прим. Лайфа.). В самый сжатый срок все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа", — цитирует его пресс-служба администрации.

Позже Совет постановил, чтобы муниципальный и частный общественный транспорт столицы Незалежной при объявлении воздушной тревоги довозил пассажиров до ближайших к укрытиям остановок.