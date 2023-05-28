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28 мая, 15:57

В Дарницком лесопарке Киева любителям шашлыка раздали повестки

<p>Украинцам раздали повестки. Обложка © Facebook (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской компании Meta) / Администрация Дарницкого лесопаркового хозяйства</p>

Украинцам раздали повестки. Обложка © Facebook (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской компании Meta) / Администрация Дарницкого лесопаркового хозяйства

Украинские военкоматы придумали новый способ вручения повесток. Теперь их раздают любителям шашлыка в киевском лесопарке, сообщила администрация Дарницкого лесопаркового хозяйства.

Там отметили, что из-за большой нагрузки и небрежности украинцев часто страдают киевские леса, в связи с чем было решено провести рейды, в ходе которых отдыхающим напомнили о наказании за урон природе. Лесники совместно со спасателями и полицейскими раздали предупреждающие открытки о лесных пожарах и памятки с алгоритмом действий при обнаружении взрывоопасных предметов. А ещё там были сотрудники военкомата. Они вручили мужчинам повестки, якобы для уточнения учётных данных.

На Украине заблокировали телеграм-каналы с информацией о местах раздачи повесток

На Украине заблокировали телеграм-каналы с информацией о местах раздачи повесток

Ранее Лайф рассказывал историю двух юных жителей Киева, которые сами накликали на себя "беду". Они слишком громко слушали песню российского певца Григория Лепса "Зараза" в своём Range Rover, чем спровоцировали неравнодушного украинского "патриота". Житель написал на них донос, после чего парнями заинтересовались сотрудники военкомата.

Николь Вербер
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