В Дарницком лесопарке Киева любителям шашлыка раздали повестки
Украинцам раздали повестки. Обложка © Facebook (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской компании Meta) / Администрация Дарницкого лесопаркового хозяйства
Украинские военкоматы придумали новый способ вручения повесток. Теперь их раздают любителям шашлыка в киевском лесопарке, сообщила администрация Дарницкого лесопаркового хозяйства.
Там отметили, что из-за большой нагрузки и небрежности украинцев часто страдают киевские леса, в связи с чем было решено провести рейды, в ходе которых отдыхающим напомнили о наказании за урон природе. Лесники совместно со спасателями и полицейскими раздали предупреждающие открытки о лесных пожарах и памятки с алгоритмом действий при обнаружении взрывоопасных предметов. А ещё там были сотрудники военкомата. Они вручили мужчинам повестки, якобы для уточнения учётных данных.
Ранее Лайф рассказывал историю двух юных жителей Киева, которые сами накликали на себя "беду". Они слишком громко слушали песню российского певца Григория Лепса "Зараза" в своём Range Rover, чем спровоцировали неравнодушного украинского "патриота". Житель написал на них донос, после чего парнями заинтересовались сотрудники военкомата.