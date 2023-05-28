В Дарницком лесопарке Киева любителям шашлыка раздали повестки

Там отметили, что из-за большой нагрузки и небрежности украинцев часто страдают киевские леса, в связи с чем было решено провести рейды, в ходе которых отдыхающим напомнили о наказании за урон природе. Лесники совместно со спасателями и полицейскими раздали предупреждающие открытки о лесных пожарах и памятки с алгоритмом действий при обнаружении взрывоопасных предметов. А ещё там были сотрудники военкомата. Они вручили мужчинам повестки, якобы для уточнения учётных данных.