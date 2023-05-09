Двум фанатам Лепса во Львове вручили повестки за "вражескую музыку" в машине

Во Львове выдали повестки мужчинам, которые стали участниками очередного языкового скандала, включив песню Григория Лепса "Зараза" в своём Range Rover и спровоцировав донос со стороны неравнодушного украинского "патриота" Романа.

Кадры потасовки во Львове из-за песни Лепса. Видео © Telegram / Политика Страны

Как пишет "Страна", он, услышав русскую музыку из "ренжа" 26-летнего уроженца ДНР, "решил сделать замечание", однако сразу получил в лицо от пассажира — 20-летнего приезжего из Одессы. После этого львовянин пошёл доносить о случившемся полиции. Стражи порядка задержали нарушителей, выписали протокол за хулиганство, проверили на "причастность к врагу" и выдали повестки.

Фото © Патрульная полиция Львовской области

"Вчера вечером у нас была ориентировка на людей, которые управляли Range Rover и плохо себя вели. Сначала они громко слушали вражескую музыку в центре Львова, а потом подрались с человеком, который сделал им замечание... После завершения правоохранителями всех действий водитель, пассажир и их знакомые получили повестки от военных", — подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.