На украинском горнолыжном курорте Буковель произошёл нешуточный конфликт между отдыхающими и бойцом ВСУ. Как пишет издание "Страна", изначально в Сети появился опубликованный военным видеоролик, где с ним грубо разговаривают и призывают "езжать в свой Бахмут (Артёмовск)". В другом сюжете он уже утверждает, что его оппонент якобы "оскорблял ВСУ".

Пьяный боец ВСУ учинил украинцам скандал на горнолыжном курорте из-за русского языка. Видео © Telegram / "Политика Страны"

Однако жена того самого мужчины внесла ясность. Украинка с мужем, детьми и бабушками отдыхала в отеле. А военнослужащий проходил там же реабилитацию. Он выпил, начал цепляться к отдыхающим, несколько раз подходил к их семье и требовал разговаривать на украинском языке. Причём об этом он просил и других отдыхающих.

"Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию... и весь этот бред... Просто подходил, провоцировал. Потом в нужный ему момент он снял на камеру, как мой муж говорит: "Слушай, чувак, чё ты провоцируешь? Отстань от меня. Откуда ты вообще взялся?" — рассказала она.

Девушка отметила, что изначально с мужем и не знала, что перед ними военный. Уже позже выяснилось, что в их отеле проходят реабилитацию солдаты, психика которых нуждается в лечении после боевых действий. Более того, как оказалось, они были не первыми, кто пострадал от этого военнослужащего.