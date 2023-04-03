Пьяный боец ВСУ учинил украинцам скандал на горнолыжном курорте из-за русского языка
Пьяный боец ВСУ устроил скандал на курорте Буковель из-за беседы отдыхающих на русском
На украинском горнолыжном курорте Буковель произошёл нешуточный конфликт между отдыхающими и бойцом ВСУ. Как пишет издание "Страна", изначально в Сети появился опубликованный военным видеоролик, где с ним грубо разговаривают и призывают "езжать в свой Бахмут (Артёмовск)". В другом сюжете он уже утверждает, что его оппонент якобы "оскорблял ВСУ".
Пьяный боец ВСУ учинил украинцам скандал на горнолыжном курорте из-за русского языка. Видео © Telegram / "Политика Страны"
Однако жена того самого мужчины внесла ясность. Украинка с мужем, детьми и бабушками отдыхала в отеле. А военнослужащий проходил там же реабилитацию. Он выпил, начал цепляться к отдыхающим, несколько раз подходил к их семье и требовал разговаривать на украинском языке. Причём об этом он просил и других отдыхающих.
"Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию... и весь этот бред... Просто подходил, провоцировал. Потом в нужный ему момент он снял на камеру, как мой муж говорит: "Слушай, чувак, чё ты провоцируешь? Отстань от меня. Откуда ты вообще взялся?" — рассказала она.
Девушка отметила, что изначально с мужем и не знала, что перед ними военный. Уже позже выяснилось, что в их отеле проходят реабилитацию солдаты, психика которых нуждается в лечении после боевых действий. Более того, как оказалось, они были не первыми, кто пострадал от этого военнослужащего.
Лайф рассказывал о другом подобном конфликте на западе Украины: во Львове пенсионер набросился на двух женщин из Днепропетровска из-за того, что они заговорили на русском языке. Мужчина посоветовал им "выучить государственный язык".
t.me / stranaua