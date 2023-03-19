"Ты тварюка": Пенсионер во Львове набросился на украинок, говоривших на русском

Во Львове пенсионер набросился на двух женщин из Днепропетровска из-за того, что они говорили на русском языке. Конфликт запечатлели на видео сами участницы инцидента.

Во Львове мужчина набросился на двух женщин из Днепропетровска из-за русской речи. Видео © t.me / stranaua

Мужчина подошёл к девушкам и спросил на украинском, откуда они приехали. Одна из дам по-русски ответила, что она "из Днепра". Тогда мужчина стал грубить и попытался ударить её сумкой. Он также посоветовал подругам "выучить государственный язык".

"Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу", — обратилась девушка по-украински к неадеквату, после чего их разговор завершился взаимными оскорблениями.