Беженцев с Украины обвинили в грабеже в Японии из-за отказа платить за учёбу

Председатель языковой школы в Японии назвал студентов с Украины грабителями из-за отказа платить за обучение. Об этом пишет издание The Mainichi.

"Некоторые из украинских студентов высказали возражения против платы за обучение в языковой школе и заявили, что школа потребовала плату за период, который, как им изначально сообщили, был бесплатным", — отмечает газета.

После этого председатель школы назвал их грабителями и "беженцами-аристократами", позднее извинившись за свои слова. В результате власти префектуры Гумма, где находится учебное заведение, порекомендовали руководству улучшить управление.