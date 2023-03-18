Беженцев с Украины обвинили в грабеже в Японии из-за отказа платить за учёбу
Mainichi: В Японии студентов с Украины назвали грабителями из-за отказа платить за учёбу
Председатель языковой школы в Японии назвал студентов с Украины грабителями из-за отказа платить за обучение. Об этом пишет издание The Mainichi.
"Некоторые из украинских студентов высказали возражения против платы за обучение в языковой школе и заявили, что школа потребовала плату за период, который, как им изначально сообщили, был бесплатным", — отмечает газета.
После этого председатель школы назвал их грабителями и "беженцами-аристократами", позднее извинившись за свои слова. В результате власти префектуры Гумма, где находится учебное заведение, порекомендовали руководству улучшить управление.
Ранее Лайф писал о жалобах беженцев с Украины на жителей Саксонии на востоке ФРГ, которых они обвинили в нападениях, оскорблениях и порче автомобилей. Также оказалось, что некоторые немцы требуют от украинцев уезжать из страны. Также некоторые немцы требуют от украинцев уезжать из Германии.
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