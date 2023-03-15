Пособие или авто: В Швейцарии поставили ультиматум украинским беженцам

Сотни беженцев с Украины в Швейцарии вынуждены будут продать свои автомобили, а в противном случае они могут остаться без социальных пособий от государства. Об этом сообщает 20 Minuten.

Со ссылкой на Швейцарскую конференцию по вопросам социальной помощи издание пишет, что автомобили нужно продавать, если их стоимость превышает размер выплат, а это несколько тысяч франков. Сумма разнится от региона к региону. Те средства, которые беженцы смогут выручить, они должны будут потратить на обеспечение своих потребностей.

Так, в кантоне Люцерн, согласно предписанию властей, автомобиль нужно продать, если его стоимость превышает четыре тысячи франков (около 330 тысяч рублей). Это размер пособия на человека. Либо десять тысяч франков (824 тысячи рублей) на семью. Продать автомобиль нужно успеть за месяц, иначе владельца машины лишают социальных выплат.

Властям Люцерна известно о 141 украинском беженце, имеющем транспортное средство. Из них 132 человека получили соцпомощь в феврале. По мнению властей, стоимость большей части автомобилей превышает размер пособия от государства. Такие же правила сейчас внедряются и в других кантонах Швейцарии, включая Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.

Журналисты также пообщались с несколькими беженцами. Украинка по имени Екатерина рассказала, что, если её будут заставлять продать её кроссовер Fiat, она будет вынуждена вернуться в Германию, так как автомобиль — это хоть какая-то для неё радость и способ выживания. Женщина считает, что с подобными правилами не согласится большинство украинцев, и это подвигнет их либо вернуться на родину, либо переехать в другую страну.

А беженец Владимир Бортник, который приехал в страну на старом Volkswagen Golf, заявил, что предпочёл бы иметь работу, чтобы была возможность платить налоги.