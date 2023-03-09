Украинские беженцы пожаловались на оскорбления от восточных немцев

Украинские беженцы жалуются, что жители Саксонии, которая находится на востоке Германии, нападают на них, оскорбляют, портят автомобили. Об этом пострадавшие сообщили порталу MDR.

"Я чувствую, что многие немцы злы на нас", — сообщила Ирина, которая проживает в городе Майсен к северо-западу от Дрездена.

Девушка рассказала, что житель Германии наорал на неё на парковке из-за дорогой машины, потребовал, чтобы она отправила деньги на Украину и уехала из Германии.

Другая беженка — Алина, проживающая в Радебойле, — рассказала, что несколько раз сталкивалась с оскорблениями. Были даже случаи, когда неизвестные портили её автомобиль с госномерами Украины. Также, по данным издания, в Майсене и Бишофсверде были зафиксированы случаи, когда прокалывали шины на таких машинах. А в период митингов в Лейпциге беженцев и их сторонников оскорбляли.

Как рассказал Сорен Скаликс из ассоциации "Разный Майсен", координирующий украинцев в городе, предыдущим летом многие, кто пострадал от такого отношения к себе, предпочли всё же не обращаться в полицию, чтобы "не стало хуже". При этом случаи оскорблений и порчи имущества продолжаются.