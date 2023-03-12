Боец ВСУ попал в больницу со сломанной челюстью после драки с охранником отеля в Германии
В Германии охранник отеля избил солдата ВСУ. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в России)
В Германии охранник избил украинского военнослужащего, который появился в баре гостиницы в форме ВСУ. Фото пострадавшего появилось в паблике в соцсети "Украинцы во Франкфурте-на-Майне" с описанием самого инцидента. Особо отмечено, что секьюрити якобы родом из России.
Боец с Украины, предполагается, проходил реабилитацию во Франкфурте-на-Майне. Когда он зашёл в заведение, персонал несколько раз сделал ему замечание о несоответствии одежды принятому дресс-коду, после чего военнослужащий ввязался в драку с охранником, который попытался его вывести, рассказал генконсул Украины Вадим Костюк.
"В результате инцидента у нашего гражданина перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", — пояснил он изданию Nonynarnia.
Ранее украинские беженцы пожаловались, что жители Саксонии, которая находится на востоке Германии, нападают на них, оскорбляют, портят автомобили. Также некоторые немцы требуют от украинцев уехать из страны.