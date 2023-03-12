Боец ВСУ попал в больницу со сломанной челюстью после драки с охранником отеля в Германии

В Германии охранник избил украинского военнослужащего, который появился в баре гостиницы в форме ВСУ. Фото пострадавшего появилось в паблике в соцсети "Украинцы во Франкфурте-на-Майне" с описанием самого инцидента. Особо отмечено, что секьюрити якобы родом из России.

Боец с Украины, предполагается, проходил реабилитацию во Франкфурте-на-Майне. Когда он зашёл в заведение, персонал несколько раз сделал ему замечание о несоответствии одежды принятому дресс-коду, после чего военнослужащий ввязался в драку с охранником, который попытался его вывести, рассказал генконсул Украины Вадим Костюк.

"В результате инцидента у нашего гражданина перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", — пояснил он изданию Nonynarnia.