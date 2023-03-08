На Украине заблокировали телеграм-каналы с информацией о местах раздачи повесток
На Украине заблокировали сеть из 26 телеграм-каналов, которые оповещали жителей семи областей страны о местах раздачи повесток. Аудитория этих каналов составляла более 400 тысяч человек. О блокировке сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
"Киберспециалисты службы безопасности заблокировали 26 телеграм-каналов, которые препятствовали мобилизации украинских граждан призывного возраста", — сказано в публикации.
Телеграм-каналы рассказывали о мероприятиях, которые проводят территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях. Они призывали военнообязанных скрываться от представителей военкоматов и оперативно обновляли информацию.
Шести администраторам таких сообществ предъявили обвинения в препятствовании законной деятельности Вооружённых сил Украины и другим военным формированиям. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что срочная служба в стране больше не нужна. Он считает, что молодые люди с 18 лет могут проходить специальные курсы по военной подготовке.
Telegram / Служба безопасности Украины