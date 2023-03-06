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6 марта, 10:33

На Украине задумались об отмене срочной службы в армии

Министр обороны Украины Резников допустил отмену срочной службы в стране

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что срочная служба в стране больше не нужна. По его словам, молодые люди с 18 лет могут проходить специальные курсы по военной подготовке, а раз в год — курсы по специализации.

"Возможно, срочная служба нам больше не нужна", — заявил глава украинского Минобороны в интервью изданию Liga.net.

Осенью 2022 года Верховная рада поддержала отмену призыва на срочную службу на период действия военного положения, которое было введено на Украине с началом российской специальной военной операции.

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Ранее пленный боевик "Азова"* сравнил срочную службу на Украине с тюрьмой. По словам Алексея Смыкова, там творится полный бардак.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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