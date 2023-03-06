На Украине задумались об отмене срочной службы в армии
Министр обороны Украины Резников допустил отмену срочной службы в стране
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что срочная служба в стране больше не нужна. По его словам, молодые люди с 18 лет могут проходить специальные курсы по военной подготовке, а раз в год — курсы по специализации.
"Возможно, срочная служба нам больше не нужна", — заявил глава украинского Минобороны в интервью изданию Liga.net.
Осенью 2022 года Верховная рада поддержала отмену призыва на срочную службу на период действия военного положения, которое было введено на Украине с началом российской специальной военной операции.
Ранее пленный боевик "Азова"* сравнил срочную службу на Украине с тюрьмой. По словам Алексея Смыкова, там творится полный бардак.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Shutterstock