"Сбежит на Запад": Спросившего дорогу в Москву Резникова подняли на смех
Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины, спросившего дорогу в Москву
Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова после видео, на котором он вылезает из отправленного Польшей танка Leopard и по-польски просит показать ему путь на Москву.
"Украине понадобилось бы всё НАТО, чтобы добраться до Москвы", — написал один из пользователей.
"Есть причины, по которым все дороги в Москву заканчиваются в Берлине", — отметил другой.
"Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад", — предположил комментатор.
"Я почти уверен, что он будет доставлен самолётом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям", — заключил другой пользователь.
Ранее Лайф писал о том, что первая партия переданных Польшей на Украину танков Leopard включает в себя четыре машины.
YouTube / Militarnyi