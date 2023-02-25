"Сбежит на Запад": Спросившего дорогу в Москву Резникова подняли на смех

Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова после видео, на котором он вылезает из отправленного Польшей танка Leopard и по-польски просит показать ему путь на Москву.

"Украине понадобилось бы всё НАТО, чтобы добраться до Москвы", — написал один из пользователей.

"Есть причины, по которым все дороги в Москву заканчиваются в Берлине", — отметил другой.

"Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад", — предположил комментатор.

"Я почти уверен, что он будет доставлен самолётом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям", — заключил другой пользователь.