Российские войска помешали ВСУ совершить теракт в белгородском Шебекине
МО РФ: Российские войска сорвали попытку Киева атаковать жителей Шебекина
Российские войска сорвали новую попытку Киева провести террористический акт в отношении жителей города Шебекино в Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области", — сказал представитель военного ведомства.
Как указал Конашенков, около 03:00 часов украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населённого пункта Новая Таволжанка и автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Самоотверженными действиями российских военных отражены "три атаки украинских террористических формирований". Противник был отброшен, понеся существенные потери. Нарушения границы РФ не допущено, на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов и военная техника.
Напомним, в Белгородской области с прошлого года действует высокий уровень террористической опасности из-за обстрелов со стороны Украины. Особенно массированными в последние дни стали атаки на Шебекинский и Грайворонский городские округа. Так, утром 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел Шебекина. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.