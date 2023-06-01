Российские войска помешали ВСУ совершить теракт в белгородском Шебекине

"Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области", — сказал представитель военного ведомства.

Как указал Конашенков, около 03:00 часов украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населённого пункта Новая Таволжанка и автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Самоотверженными действиями российских военных отражены "три атаки украинских террористических формирований". Противник был отброшен, понеся существенные потери. Нарушения границы РФ не допущено, на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов и военная техника.