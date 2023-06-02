Более 40 прилётов: ВСУ снова обстреливают Шебекино
Гладков сообщил о новом обстреле Шебекинского округа
Вооружённые силы Украины снова обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, зафиксировано более 40 прилётов, есть пострадавшие, также повреждено одно из промышленных предприятий.
"В Новой Таволжанке после прилёта 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу", — написал Гладков в телеграм-канале.
Также в Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий, уточнил он. Ранее корреспондент Лайфа заснял пожар на этом предприятии, возникший в результате обстрела.
В Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Видео © SHOT
Напомним, что в последние дни Белгородская область подвергается массированными атакам со стороны Украины. Самая опасная ситуация сложилась в Шебекинском округе — ВСУ бьют по гражданским объектам. Так, 1 июня со стороны Украины почти весь день шли обстрелы Шебекина: по городу выпустили 850 снарядов. В результате пострадало 16 человек.
LIFE