Более 40 прилётов: ВСУ снова обстреливают Шебекино

Вооружённые силы Украины снова обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, зафиксировано более 40 прилётов, есть пострадавшие, также повреждено одно из промышленных предприятий.

"В Новой Таволжанке после прилёта 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу", — написал Гладков в телеграм-канале.

Также в Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий, уточнил он. Ранее корреспондент Лайфа заснял пожар на этом предприятии, возникший в результате обстрела.

В Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий. Видео © SHOT