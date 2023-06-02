Число раненых после вчерашнего обстрела Шебекина выросло до 16

Количество пострадавших в результате вчерашнего обстрела Шебекина увеличилось до 16, все раненые доставлены в больницу Белгорода. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё четыре человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, повреждения получили три административных здания, общежитие, десять предприятий и коммерческих объектов. Нарушено электроснабжение и водоснабжение.