Число раненых после вчерашнего обстрела Шебекина выросло до 16
Количество пострадавших в результате вчерашнего обстрела Шебекина увеличилось до 16, все раненые доставлены в больницу Белгорода. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё четыре человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, повреждения получили три административных здания, общежитие, десять предприятий и коммерческих объектов. Нарушено электроснабжение и водоснабжение.
Напомним, 1 июня ВСУ на протяжении часа вели обстрел Шебекина. По городу было выпущено 850 снарядов. Изначально сообщалось, что в результате пострадало восемь человек. При этом украинские диверсанты на территорию области попасть не смогли.
ТАСС / Стрингер