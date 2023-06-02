"Разнесло по полной": Лайф публикует видео разрушенного дома после удара ВСУ в Шебекине
Появилось видео с последствиями обстрела ВСУ жилого дома в Шебекине
SHOT опубликовал видео последствий обстрела украинскими войсками одного из жилых домов в городе Шебекино Белгородской области.
Последствия обстрела жилого дома в белгородском Шебекине. Видео © Telegram / SHOT
"Разнесло по полной... Воняет газом, обвалился полностью пролёт", — сказал автор видео.
Во время обстрела снарядом выбило окна и стены. Огромные куски бетона теперь валяются на лестнице, а с пролёта через огромную дыру видно квартиру внутри. Автор видео назвал чудом то, что её жильцы не погибли.
Напомним, в Белгородской области с прошлого года действует высокий уровень террористической опасности из-за обстрелов со стороны Украины. Особенно массированными в последние дни стали атаки на Шебекинский и Грайворонский городские округа. Так, утром 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел Шебекина. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет. Позднее сообщалось, что ВС РФ сорвали попытку Киева атаковать жителей Шебекина. МО показало видео ударов по боевикам.
Telegram / SHOT