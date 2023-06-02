Подполковник Никитин проявил героизм при отражении атаки ВСУ в Шебекине

Бойцам российской группировки войск "Запад" вручили государственные награды. В Министерстве обороны сообщили, что военнослужащие успешно сорвали попытки Киева атаковать Шебекино Белгородской области 1 июня.

"Военнослужащие подразделений Западной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения награждены боевыми государственными наградами", — сказано в сообщении ведомства.

Минобороны также упомянуло о мужестве и героизме, проявленном при отражении атаки, командира мотострелкового батальона подполковника Александра Никитина. Накануне глава государства Владимир Путин наградил его орденом Мужества. В Кремле отметили отвагу и самоотверженность, проявленные военным при исполнении воинского долга, однако других подробностей не привели.

Сам Никитин выразил благодарность Верховному главнокомандующему Владимиру Путину за такую высокую оценку. Он признался, что награда является заслугой действий всего личного состава батальона, который, кстати, отразил атаку ВСУ без потерь.

"Бойцы проявили себя — каждый достоин награды, ни один не дрогнул — просто замечательно. Часть батальона у меня уже принимала участие в боевых действиях, но их единицы. Большая часть батальона — впервые", — рассказал Никитин.