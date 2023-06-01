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1 июня, 18:02

Путин позвонил главе Шебекина

Песков: Путин позвонил главе Шебекина Жданову после обстрелов со стороны ВСУ

Российский лидер Владимир Путин 1 июня позвонил главе Шебекинского городского округа Владимиру Жданову после обстрелов этого города со стороны украинских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такой телефонный разговор имел место. Необходимые поручения даны", — отметил он в беседе с ТАСС.

"Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил", — сказал Жданов в эфире телеканала "Россия-24".

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Ранее Путин наградил Жданова орденом Мужества. Главу Шебекина отметили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Никита Осипов
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