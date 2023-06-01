Путин позвонил главе Шебекина

Российский лидер Владимир Путин 1 июня позвонил главе Шебекинского городского округа Владимиру Жданову после обстрелов этого города со стороны украинских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такой телефонный разговор имел место. Необходимые поручения даны", — отметил он в беседе с ТАСС.

"Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил", — сказал Жданов в эфире телеканала "Россия-24".