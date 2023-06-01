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1 июня, 11:59

Путин наградил главу Шебекина орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Информация о соответствующем указе опубликована на сайте Кремля.

В сообщении подчёркивается, что Жданова отметили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Уничтожено более 30 украинских военных, атаковавших Шебекино

Уничтожено более 30 украинских военных, атаковавших Шебекино

Напомним, город Шебекино сегодня находится в сложном положении: ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа били по городу. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. Днём обстрел возобновился. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады в связи с ситуацией в Шебекине.

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VK / Владимир Жданов

Александра Вишнякова
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