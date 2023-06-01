Путин наградил главу Шебекина орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Информация о соответствующем указе опубликована на сайте Кремля.

В сообщении подчёркивается, что Жданова отметили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.