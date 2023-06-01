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1 июня, 09:52

Уничтожено более 30 украинских военных, атаковавших Шебекино

Вооружённые силы России, пограничники и подразделения ФСБ уничтожили более 30 украинских военных, которые утром 1 июня пытались прорваться в город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", пикап", — отметил он.

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Конашенков подчеркнул, что ВСУ понесли существенные потери и были отброшены назад, нарушений государственной границы не допущено.

Напомним, рано утром 1 июня российские военные сорвали попытку киевского режима совершить теракт в Шебекине.

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Кроме того, ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы Шебекина. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа обстреливали город. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. Сейчас обстрел возобновился. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mihir Melwani

Александра Вишнякова
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