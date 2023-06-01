Уничтожено более 30 украинских военных, атаковавших Шебекино

Вооружённые силы России, пограничники и подразделения ФСБ уничтожили более 30 украинских военных, которые утром 1 июня пытались прорваться в город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", пикап", — отметил он.

Конашенков подчеркнул, что ВСУ понесли существенные потери и были отброшены назад, нарушений государственной границы не допущено.