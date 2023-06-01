Уничтожено более 30 украинских военных, атаковавших Шебекино
Вооружённые силы России, пограничники и подразделения ФСБ уничтожили более 30 украинских военных, которые утром 1 июня пытались прорваться в город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", пикап", — отметил он.
Конашенков подчеркнул, что ВСУ понесли существенные потери и были отброшены назад, нарушений государственной границы не допущено.
Напомним, рано утром 1 июня российские военные сорвали попытку киевского режима совершить теракт в Шебекине.
Кроме того, ВСУ не первый день ведут массированные обстрелы Шебекина. Так, утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа обстреливали город. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. Сейчас обстрел возобновился. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.
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