ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2023, 15:41
3493

Путин наградил орденом Мужества подполковника Никитина

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина. Об этом сообщили на сайте Кремля, не уточнив подробностей.

Подполковника Никитина отметили за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Путин со словами "нет никаких сомнений" выразил уверенность в победе России
Путин со словами "нет никаких сомнений" выразил уверенность в победе России

А ранее сегодня президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга.

BannerImage

ТАСС / The Kremlin Moscow

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar