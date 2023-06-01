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1 июня, 15:41

Путин наградил орденом Мужества подполковника Никитина

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина. Об этом сообщили на сайте Кремля, не уточнив подробностей.

Подполковника Никитина отметили за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Путин со словами "нет никаких сомнений" выразил уверенность в победе России

Путин со словами "нет никаких сомнений" выразил уверенность в победе России

А ранее сегодня президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга.

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ТАСС / The Kremlin Moscow

Александра Вишнякова
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