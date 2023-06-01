Путин наградил орденом Мужества подполковника Никитина
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина. Об этом сообщили на сайте Кремля, не уточнив подробностей.
Подполковника Никитина отметили за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
А ранее сегодня президент РФ Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга.
ТАСС / The Kremlin Moscow