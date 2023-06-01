Путин наградил орденом Мужества подполковника Никитина

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина. Об этом сообщили на сайте Кремля, не уточнив подробностей.

Подполковника Никитина отметили за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.