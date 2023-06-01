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Регион
Опубликовано 1 июня 2023, 12:17
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Путин со словами "нет никаких сомнений" выразил уверенность в победе России

Российский лидер Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", выразил уверенность в том, что Россия обязательно победит в противостоянии на Украине.

"Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира", — сказал отец семейства, награждённого орденом "Родительская слава".

Путин в ответ согласился с ним и подчеркнул, что "здесь нет никаких сомнений". По словам президента, Россия в ходе СВО защищает "своих людей, ценности и землю", поэтому мы однозначно победим.

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Ранее Путин заявил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить войну, затянувшуюся на девять лет. Глава государства также подчеркнул, что вся страна гордится участниками спецоперации на Украине, и отметил их многонациональность.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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