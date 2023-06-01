Путин со словами "нет никаких сомнений" выразил уверенность в победе России

Российский лидер Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", выразил уверенность в том, что Россия обязательно победит в противостоянии на Украине.

"Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира", — сказал отец семейства, награждённого орденом "Родительская слава".