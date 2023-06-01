Песков: Атаки ВСУ на Белгородскую область не окажут влияния на ход СВО
Атаки Вооружённых сил Украины на Белгородскую область не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никакого влияния на ход СВО это оказать не может. Но по нюансам не уполномочен что-то говорить", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков лишь добавил, что власти Белгородской области работают активно, президент с ними в постоянном рабочем контакте.
Напомним, в Белгородской области с прошлого года действует высокий уровень террористической опасности из-за обстрелов со стороны Украины. Особенно массированными в последние дни стали атаки на Шебекинский и Грайворонский городские округа. Так, утром 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел Шебекина. По последним данным, в результате пострадало восемь человек. При этом Гладков подчеркнул, что украинских войск на территории региона не было и нет. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.