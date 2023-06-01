Песков: Атаки ВСУ на Белгородскую область не окажут влияния на ход СВО

Атаки Вооружённых сил Украины на Белгородскую область не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакого влияния на ход СВО это оказать не может. Но по нюансам не уполномочен что-то говорить", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.