Путин отметил многонациональность бойцов СВО и заявил, что Россия гордится ими

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что народ России всегда готов защищать свою страну, которая, в свою очередь, гордится участниками специальной военной операции (СВО) и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

"Дорогие друзья, сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа. Сегодня в этом зале участники специальной военной операции, и они представители всего многонационального сообщества нашей страны. Мы гордимся их доблестью и отвагой", — подчеркнул Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

В частности, глава государства отметил Героя России Александра Колесова, который "не только с честью выполнил боевую задачу, но и вывез из-под обстрела раненых товарищей", а также "смело и решительно" действовавшего капитана спецназа Росгвардии Дмитрия Распутикова. Защитники будущего государственности РФ, воины из разных республик и регионов вместе сражаются за Родину, указал президент.