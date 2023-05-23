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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 11:44
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Путин отметил многонациональность бойцов СВО и заявил, что Россия гордится ими

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлёвском дворце. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлёвском дворце. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что народ России всегда готов защищать свою страну, которая, в свою очередь, гордится участниками специальной военной операции (СВО) и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

"Дорогие друзья, сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа. Сегодня в этом зале участники специальной военной операции, и они представители всего многонационального сообщества нашей страны. Мы гордимся их доблестью и отвагой", — подчеркнул Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

В частности, глава государства отметил Героя России Александра Колесова, который "не только с честью выполнил боевую задачу, но и вывез из-под обстрела раненых товарищей", а также "смело и решительно" действовавшего капитана спецназа Росгвардии Дмитрия Распутикова. Защитники будущего государственности РФ, воины из разных республик и регионов вместе сражаются за Родину, указал президент.

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Ранее Путин заявил, что попытки разделить русский и финно-угорские народы обречены на провал. По словам главы государства, люди, которые пытаются сделать это, "вообще не понимают, где они находятся и кто они такие".

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Александр Юнашев
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