Путин: Попытки разделить русский и финно-угорские народы обречены на провал

Все попытки разделить русский и финно-угорские народы будут обречены на провал. Об этом в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что люди, пытающиеся разобщить эти два народа, "вообще не понимают, где они находятся и кто они такие".

"Эти попытки разделить русский и финно-угорский народ не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, будут обречены на провал", — подчеркнул российский лидер.

А представитель Ассоциации финно-угорских народов РФ Пётр Тутаев на заседании рассказал, что США и их союзники открыто говорят о планах расчленения российского государства, в том числе используя национальный фактор.