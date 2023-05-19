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19 мая, 14:39

Путин: Попытки разделить русский и финно-угорские народы обречены на провал

Все попытки разделить русский и финно-угорские народы будут обречены на провал. Об этом в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что люди, пытающиеся разобщить эти два народа, "вообще не понимают, где они находятся и кто они такие".

"Эти попытки разделить русский и финно-угорский народ не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, будут обречены на провал", — подчеркнул российский лидер.

Путин иронично назвал антироссийские собрания в Праге встречами "с пивом и шпикачками"

Путин иронично назвал антироссийские собрания в Праге встречами "с пивом и шпикачками"

А представитель Ассоциации финно-угорских народов РФ Пётр Тутаев на заседании рассказал, что США и их союзники открыто говорят о планах расчленения российского государства, в том числе используя национальный фактор.

Ранее Путин высказался о противниках России — назвал их недоумками, которые не понимают, что наша страна создавалась вокруг ценностей многонациональной гармонии и только крепнет перед лицом угроз.

Путин раскритиковал попытки вбить клин в братство народов нашей страны

Путин раскритиковал попытки вбить клин в братство народов нашей страны

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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