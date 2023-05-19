Путин иронично назвал антироссийские собрания в Праге встречами "с пивом и шпикачками"

Участники антироссийских встреч за границей пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не получается, заявил президент РФ Владимир Путин. Одно из таких мероприятий — так называемый "форум свободных народов России", прошедший в Праге, — глава государства навал собранием с пивом и шпикачками.

"А где, вы сказали, собирались эти доброхоты в последний раз? В Праге? Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться и шпикачками. И пусть дальше продолжают пить пиво, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов, пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим лёгким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает", — пошутил Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Путин иронично высказался об антироссийских собраниях в Праге. Видео © LIFE

Путин напомнил, что в Праге находится один из старейших в Европе университетов, однако участники антироссийских встреч, видимо, "не хотят ничему учиться, потому что они хотят и считают возможным учить всех других".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, тоже выступавший на заседании, назвал этот "форум свободных народов России" одиозным сборищем политэмигрантов.