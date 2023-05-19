Путин раскритиковал попытки вбить клин в братство народов нашей страны

Противники России делают всё возможное для разобщения народов, проживающих на территории страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Продолжаются попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны. Наши противники решили, что многонациональность России — это и есть её уязвимое место, и делают всё, чтобы нас разобщить", — сказал глава государства.

Он отметил, что для этой цели устраиваются провокации внутри национальных сообществ, а ещё создаются различные общественно-политические объединения якобы от лица российского народа, которые "нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России".

"Россию хотят поделить на десятки мелких государственных образований — и понятно, для чего, — чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", — объяснил Владимир Путин.