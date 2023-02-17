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17 февраля, 12:15

Писатель Проханов объяснил, почему разделить Россию невозможно

Писатель Проханов: РФ придерживается великих заповедей, поэтому разделить её невозможно

Россия на протяжении многих лет придерживается великих заповедей и определённых духовных принципов, поэтому разделить страну невозможно. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил писатель и общественный деятель Александр Проханов.

Проханов объяснил, почему разделить Россию невозможно. Видео © LIFE

"Россия постоянно и себе самой, и миру, и Западу говорила, что жить нужно по великим заповедям, по великим смыслам, что жизнь — это непременно стремление к идеалу, к Царству Небесному, к красоте, к справедливости, к бытию, которые не ведают смерти. То есть Россия исповедовала вот этот поразительный райский идеал, которым по существу и наполнено христианство", — отметил он.

Эксперт заметил, что западные страны давно волнует эта "таинственная русская сущность". По мнению специалиста, эти государства, в отличие от РФ, мечтают о господстве, доминировании и превосходстве.

"Когда Россия во все века показывала миру, как он ущербен, как он заблуждается, в каком он находится тупике, это вызывало, конечно, глубинное метафизическое противодействие", — добавил Проханов.

Он уточнил, что впервые предложения расчленить страну прозвучали из уст советского экономиста Гавриила Попова. Россия для западных стран всегда была объектом стяжательства, отметил эксперт. Полный выпуск с Александром Прохановым смотрите по ссылке.

Писатель Проханов на примере сказок объяснил, в чём заключается мечта русского человека

Писатель Проханов на примере сказок объяснил, в чём заключается мечта русского человека

Ранее Проханов рассказал о "таинственной молекуле русского бессмертия", которая мешает Западу растоптать Россию. По мнению писателя, РФ — "победная страна", которая всегда выигрывала.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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