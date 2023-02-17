Писатель Проханов объяснил, почему разделить Россию невозможно

Россия на протяжении многих лет придерживается великих заповедей и определённых духовных принципов, поэтому разделить страну невозможно. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил писатель и общественный деятель Александр Проханов.

Проханов объяснил, почему разделить Россию невозможно. Видео © LIFE

"Россия постоянно и себе самой, и миру, и Западу говорила, что жить нужно по великим заповедям, по великим смыслам, что жизнь — это непременно стремление к идеалу, к Царству Небесному, к красоте, к справедливости, к бытию, которые не ведают смерти. То есть Россия исповедовала вот этот поразительный райский идеал, которым по существу и наполнено христианство", — отметил он.

Эксперт заметил, что западные страны давно волнует эта "таинственная русская сущность". По мнению специалиста, эти государства, в отличие от РФ, мечтают о господстве, доминировании и превосходстве.

"Когда Россия во все века показывала миру, как он ущербен, как он заблуждается, в каком он находится тупике, это вызывало, конечно, глубинное метафизическое противодействие", — добавил Проханов.