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17 февраля, 11:33

Писатель Проханов на примере сказок объяснил, в чём заключается мечта русского человека

Писатель Проханов: Мечта русского человека — это вера в чудо

В сказках блистательно отыгрывается тема мечты русского человека. Такое мнение выразил писатель и журналист Александр Проханов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Проханов объяснил на примере сказок, в чём мечта русского человека. Видео © LIFE

"Это мечта о бессмертии: молодильные яблоки, живая, мёртвая вода и воскрешение поцелуем. Мечта о справедливом государстве, где Иван-дурак, плебей казалось бы, оказывается талантливее и важнее для мира, чем его братья. Он за ночь ставит дворцы и города. И к тому же вот этот вот наш язычник, наш пращур, сказочник, он понимал, что жизнь и бытие — они разлиты везде. И волк может превратиться в царевича", — отметил Проханов.

Русская мечта, по словам писателя, — это не что иное, как вера в чудо. И, по его словам, каждому поколению свойственно именно это предчувствие.

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В новом выпуске "Дайте сказать!" Проханов также поговорил о том, осталась ли в Европе честная журналистика и почему санкционное давление Запада бессмысленно. Полный выпуск смотрите по ссылке.

Ранее в шоу тюрколог Владимир Аватков рассказал о шатком положении Эрдогана после землетрясения в Турции. По его словам, до трагедии он мог выиграть выборы, однако теперь ситуация сильно изменилась.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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