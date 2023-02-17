Писатель Проханов на примере сказок объяснил, в чём заключается мечта русского человека
Писатель Проханов: Мечта русского человека — это вера в чудо
В сказках блистательно отыгрывается тема мечты русского человека. Такое мнение выразил писатель и журналист Александр Проханов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".
Проханов объяснил на примере сказок, в чём мечта русского человека. Видео © LIFE
"Это мечта о бессмертии: молодильные яблоки, живая, мёртвая вода и воскрешение поцелуем. Мечта о справедливом государстве, где Иван-дурак, плебей казалось бы, оказывается талантливее и важнее для мира, чем его братья. Он за ночь ставит дворцы и города. И к тому же вот этот вот наш язычник, наш пращур, сказочник, он понимал, что жизнь и бытие — они разлиты везде. И волк может превратиться в царевича", — отметил Проханов.
Русская мечта, по словам писателя, — это не что иное, как вера в чудо. И, по его словам, каждому поколению свойственно именно это предчувствие.
В новом выпуске "Дайте сказать!" Проханов также поговорил о том, осталась ли в Европе честная журналистика и почему санкционное давление Запада бессмысленно. Полный выпуск смотрите по ссылке.
Ранее в шоу тюрколог Владимир Аватков рассказал о шатком положении Эрдогана после землетрясения в Турции. По его словам, до трагедии он мог выиграть выборы, однако теперь ситуация сильно изменилась.
Кадр из видео LIFE