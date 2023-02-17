Писатель Проханов на примере сказок объяснил, в чём заключается мечта русского человека

В сказках блистательно отыгрывается тема мечты русского человека. Такое мнение выразил писатель и журналист Александр Проханов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Проханов объяснил на примере сказок, в чём мечта русского человека. Видео © LIFE

"Это мечта о бессмертии: молодильные яблоки, живая, мёртвая вода и воскрешение поцелуем. Мечта о справедливом государстве, где Иван-дурак, плебей казалось бы, оказывается талантливее и важнее для мира, чем его братья. Он за ночь ставит дворцы и города. И к тому же вот этот вот наш язычник, наш пращур, сказочник, он понимал, что жизнь и бытие — они разлиты везде. И волк может превратиться в царевича", — отметил Проханов.

Русская мечта, по словам писателя, — это не что иное, как вера в чудо. И, по его словам, каждому поколению свойственно именно это предчувствие.

В новом выпуске "Дайте сказать!" Проханов также поговорил о том, осталась ли в Европе честная журналистика и почему санкционное давление Запада бессмысленно. Полный выпуск смотрите по ссылке.