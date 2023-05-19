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19 мая, 11:53

Путин: Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются

Противники России не прекращают атаки на её духовные ценности. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По словам главы государства, агрессивное внешнее давление сейчас оказывается и на Россию, и на всё наше общество.

"Против нас направлен практически весь арсенал — экономический, военный, политический, информационный, развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются", — подчеркнул президент.

Бывший советник Трампа рассказал, чем его восхищает Путин

Бывший советник Трампа рассказал, чем его восхищает Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что для России нет недружественных народов ни на Востоке, ни на Западе. Глава государства подчеркнул, что любая идеология превосходства преступна и смертоносна.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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