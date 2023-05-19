Путин: Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются

Противники России не прекращают атаки на её духовные ценности. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По словам главы государства, агрессивное внешнее давление сейчас оказывается и на Россию, и на всё наше общество.

"Против нас направлен практически весь арсенал — экономический, военный, политический, информационный, развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются", — подчеркнул президент.