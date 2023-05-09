Путин заверил на параде, что для России нет недружественных народов

Президент России Владимир Путин заявил, что для РФ нет недружественных народов ни на Востоке, ни на Западе. Глава государства подчеркнул, что любая идеология превосходства преступна и смертоносна.

"Однако западные элиты твердят о своей исключительности. Сеют ненависть, русофобию, уничтожают семейные ценности, которые делают человека человеком. Для того чтобы навязывать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия. Они забыли, к чему привели притязания нацистов. Забыли, кто разгромил это зло", — сказал Путин, выступая на Параде Победы в Москве.