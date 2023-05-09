Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин, принимая парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы, объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Видео © LIFE
"Для нас в России память о защитниках Отечества священна... Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран СНГ. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: все народы СССР внесли вклад в общую Победу. Мы всегда будем помнить об этом", — подчеркнул президент.
Также президент России Владимир Путин поздравил с праздником всех россиян, ветеранов и участников специальной военной операции.
LIFE