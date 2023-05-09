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9 мая, 07:23

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин, принимая парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы, объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Видео © LIFE

"Для нас в России память о защитниках Отечества священна... Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран СНГ. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: все народы СССР внесли вклад в общую Победу. Мы всегда будем помнить об этом", — подчеркнул президент.

Путин прибыл на Парад Победы и пожал руки ветеранам ВОВ

Путин прибыл на Парад Победы и пожал руки ветеранам ВОВ

Также президент России Владимир Путин поздравил с праздником всех россиян, ветеранов и участников специальной военной операции.

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LIFE

Александра Вишнякова
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