Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

"Для нас в России память о защитниках Отечества священна... Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран СНГ. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: все народы СССР внесли вклад в общую Победу. Мы всегда будем помнить об этом", — подчеркнул президент.