Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 07:23

Путин: Наши отцы, деды и прадеды обессмертили свои имена, отстояв Отечество

Президент России Владимир Путин, принимая парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы, поздравил с праздником всех россиян, ветеранов и участников специальной военной операции.

"Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры – участники специальной военной операции. Поздравляю вас с праздником, праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество, и ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма", — отметил глава государства.

Лайф узнал, кто из известных людей присутствует на Параде Победы в Москве

Лайф узнал, кто из известных людей присутствует на Параде Победы в Москве

Напомним, что акции, посвящённые Дню Победы, проходят сегодня не только по всей России, но и во многих странах мира. Около 300 граждан приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • День Победы
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров