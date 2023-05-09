Путин: Наши отцы, деды и прадеды обессмертили свои имена, отстояв Отечество

Президент России Владимир Путин, принимая парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы, поздравил с праздником всех россиян, ветеранов и участников специальной военной операции.

"Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры – участники специальной военной операции. Поздравляю вас с праздником, праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество, и ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма", — отметил глава государства.