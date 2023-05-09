Путин: Наши отцы, деды и прадеды обессмертили свои имена, отстояв Отечество
Президент России Владимир Путин, принимая парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы, поздравил с праздником всех россиян, ветеранов и участников специальной военной операции.
"Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры – участники специальной военной операции. Поздравляю вас с праздником, праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество, и ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма", — отметил глава государства.
Напомним, что акции, посвящённые Дню Победы, проходят сегодня не только по всей России, но и во многих странах мира. Около 300 граждан приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев