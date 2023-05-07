В столице Венесуэлы прошло массовое шествие "Бессмертного полка"

Сотни человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в столице Венесуэлы Каракасе. Россияне, белорусы, абхазы и венесуэльцы прошлись в Форте Тьюна, где проводятся военные парады и массовые демонстрации. Колонну возглавили послы России и Абхазии Сергей Мелик-Багдасаров и Заур Гваджава. Также в мероприятии приняли участие сотрудники посольства Белоруссии и заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Франклин Рамирес.

Акция "Бессмертный полк" в Каракасе. Видео © Twitter / revista_pyp

Перед колонной шёл бронированный военный автомобиль с флагами Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла. Марш начался под ставшую уже гимном шествия в Каракасе песню "Священная война".

"9 мая 1945 года навсегда войдёт в историю человечества как победа советского народа над немецким фашизмом. В Венесуэле у нас есть возможность продолжить традицию марша с фотографиями членов наших семей, наших родственников, так и венесуэльцев, которые посвятили свою жизнь борьбе с фашизмом", — цитирует ТАСС посла России Мелик-Багдасарова.

В завершение акции участники возложили венки к памятнику Борцам за независимость Венесуэлы. А у его подножия танцевальный коллектив исполнил "Вальс Победы".