На Кипре в Ларнаке прошла патриотическая акция Народного фронта "Огонь памяти", проведённая в честь 78-летия Великой Победы. Торжественное шествие состоялось у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.





Памятник, у которого проводилось шествие, находится в центральном сквере города у церкви Богородицы Фанеромени. Расположенная рядом улица называется Сталинград. Теперь частицу Вечного огня в рамках акции "Огонь памяти" провезут по нескольким городам острова. От неё уже зажгли несколько десятков лампад, часть из них передали российским ветеранам ВОВ, которые проживают на Кипре, но не смогли присутствовать на мероприятии.

"Сегодня здесь происходит особенное мероприятие, очень важное для нас и уникальное для Кипра. К нам привезли частицу Вечного огня, теперь он будет гореть и на Кипре. Символ памяти, патриотизма и безграничной любви к Родине", — произнёс посол России на Кипре Мурат Зязиков.

Александр Смол добавил, что на Западе предпринимают попытки переписать историю, с чем Россия должна бороться. Яна Поплавская подчеркнула, что в великой битве, которая происходит сейчас, победит Россия, потому что "мальчики" этой страны — достойные продолжатели дела своих дедов и прадедов.