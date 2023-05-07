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7 мая, 07:56

В Аргентине, Перу и Уругвае провели акцию "Бессмертный полк"

<p>Акция "Бессмертный полк" в Аргентине. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PCEExteriorArg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PCEExteriorArg</a></p>

Акция "Бессмертный полк" в Аргентине. Фото © Twitter / PCEExteriorArg

Наши соотечественники во многих странах поддержали посвящённую празднованию Дня Победы акцию "Бессмертный полк". Например, подобные мероприятия прошли в Аргентине, Уругвае и Перу.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе акцию провела организация Коммунистической партии Испании на американском континенте. Там уточнили, что мероприятию пыталась помешать группа, "руководствующаяся неонацистской идеологией киевского режима", однако действия провокаторов пресекли.

В Уругвае шествие "Бессмертного полка" и акцию "Георгиевская лента" провели возле российского посольства, приняли участие взрослые и дети.

  • Акция, посвящённая 9 Мая в Уругвае. Фото © Twitter / EmbRusUruguay
    Акция, посвящённая 9 Мая в Уругвае. Фото © Twitter / EmbRusUruguay
  • Акция, посвящённая 9 Мая в Уругвае. Фото © Twitter / EmbRusUruguay
    Акция, посвящённая 9 Мая в Уругвае. Фото © Twitter / EmbRusUruguay
  • Акция, посвящённая 9 Мая в Уругвае. Фото © Twitter / EmbRusUruguay
    Акция, посвящённая 9 Мая в Уругвае. Фото © Twitter / EmbRusUruguay

Акция, посвящённая 9 Мая в Уругвае. Фото © Twitter / EmbRusUruguay

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Также при поддержке российского посольства акцию "Бессмертный полк" в память о погибших в Великой Отечественной войне провели в Перу. Мероприятие состоялось в одном из центральных столичных кварталов.

Акция "Бессмертный полк" в Перу. Видео © Twitter / RusEmbPeru

Напомним, акции, посвящённые Дню Победы, прошли и в других странах. Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни людей пришли на мероприятие в Анкаре. К акциям присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине.

Илья Суриков
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  • аргентина
  • перу
  • уругвай
  • Бессмертный полк
  • Общество

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