В Аргентине, Перу и Уругвае провели акцию "Бессмертный полк"

Наши соотечественники во многих странах поддержали посвящённую празднованию Дня Победы акцию "Бессмертный полк". Например, подобные мероприятия прошли в Аргентине, Уругвае и Перу.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе акцию провела организация Коммунистической партии Испании на американском континенте. Там уточнили, что мероприятию пыталась помешать группа, "руководствующаяся неонацистской идеологией киевского режима", однако действия провокаторов пресекли.

В Уругвае шествие "Бессмертного полка" и акцию "Георгиевская лента" провели возле российского посольства, приняли участие взрослые и дети.







Также при поддержке российского посольства акцию "Бессмертный полк" в память о погибших в Великой Отечественной войне провели в Перу. Мероприятие состоялось в одном из центральных столичных кварталов.