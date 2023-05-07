В Аргентине, Перу и Уругвае провели акцию "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" в Аргентине. Фото © Twitter / PCEExteriorArg
Наши соотечественники во многих странах поддержали посвящённую празднованию Дня Победы акцию "Бессмертный полк". Например, подобные мероприятия прошли в Аргентине, Уругвае и Перу.
В столице Аргентины Буэнос-Айресе акцию провела организация Коммунистической партии Испании на американском континенте. Там уточнили, что мероприятию пыталась помешать группа, "руководствующаяся неонацистской идеологией киевского режима", однако действия провокаторов пресекли.
В Уругвае шествие "Бессмертного полка" и акцию "Георгиевская лента" провели возле российского посольства, приняли участие взрослые и дети.
Также при поддержке российского посольства акцию "Бессмертный полк" в память о погибших в Великой Отечественной войне провели в Перу. Мероприятие состоялось в одном из центральных столичных кварталов.
Акция "Бессмертный полк" в Перу. Видео © Twitter / RusEmbPeru
Напомним, акции, посвящённые Дню Победы, прошли и в других странах. Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни людей пришли на мероприятие в Анкаре. К акциям присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине.