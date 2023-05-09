Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 07:15

Путин прибыл на Парад Победы и пожал руки ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы в Москве и поздравил их с праздником.

Президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы в Москве. Видео © LIFE

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00 по московскому времени. Вместе с президентом России за торжественным прохождением войск наблюдают ветераны ВОВ, а также иностранные лидеры. Командующий Парадом Победы — главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, принимает парад министр обороны Сергей Шойгу.

В российскую столицу приехали лидеры семи соседних республик, а именно: президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Белоруссии и премьер Армении. На той же трибуне находятся участники СВО, члены семей погибших военнослужащих, ветераны боевых действий, кадеты.

Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • День Победы
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров