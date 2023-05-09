Путин прибыл на Парад Победы и пожал руки ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы в Москве и поздравил их с праздником.

Президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы в Москве. Видео © LIFE

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00 по московскому времени. Вместе с президентом России за торжественным прохождением войск наблюдают ветераны ВОВ, а также иностранные лидеры. Командующий Парадом Победы — главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, принимает парад министр обороны Сергей Шойгу.