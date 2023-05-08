Регион

Уведомления отключены

8 мая, 14:21

Президент Узбекистана вылетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Россию, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Мирзиёев отбыл в город Москву с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", — говорится в заявлении его пресс-секретаря.

Он добавил, что в мероприятиях также будут участвовать, в частности, лидеры Белоруссии, Туркменистана и Армении.

Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с визитом в 2023 году

Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с визитом в 2023 году

Напомним: ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит 8–9 мая рабочий визит в РФ для участия в Параде Победы. Также столицу посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, президент Киргизии Садыр Жапаров в День Победы станет почётным гостем на параде на Красной площади. Также лидер Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании в российской столице.

Обложка ©

ТАСС / AP / Markus Schreiber

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Узбекистан
  • Шавкат Мирзиёев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров