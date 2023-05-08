Президент Узбекистана вылетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Россию, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Мирзиёев отбыл в город Москву с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", — говорится в заявлении его пресс-секретаря.